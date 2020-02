WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 ostatki 2020ostatkiporadnik kupującego Magdalena Tatar 20-02-2020 (11:07) Ostatkowe sukienki. Kreacje na koniec karnawału Szukasz eleganckiej sukienki na zbliżające się ostatki? Wybierz jedną z naszych propozycji lub sprawdź, który z modeli, które już masz w szafie, będzie najlepszy. Wiele z nich przyda się więcej niż jeden raz! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Fryzura, makijaż, kilka dodatków - i gotowa możesz iść na ostatkową imprezę (123RF) Nie wydawaj dwa razy – sukienki na ostatki i na wiosnę W przeciwieństwie do sukienek andrzejkowych, które kupujemy późną jesienią, ostatkowe kreacje na ostatkowe imprezy możemy wybrać pod innym kątem. Już teraz za oknem jest nieco jaśniej i cieplej, a już za kilka tygodni pogoda stanie się bardziej wiosenna. Warto to wykorzysta i już w lutym pomyśleć o stylizacjach na marzec, kwiecień i maj... Wybierz jedną spośród sukienek w pięknym odcieniu błękitu (hit na najbliższe miesiące) albo klasyczne kobiece kwiaty w wiosennych kolorach a zyskasz podwójnie: po pierwsze — piękną i kobiecą sukienkę, którą włożysz wiele razy, a po drugie, kreację, która pozytywnie wyróżni cię spośród osób noszących dziesiątki podobnych do siebie małych czarnych. Masz okazję zaszaleć... Koniec karnawału to okazja, aby zaszaleć także ze strojem. Nie każdy często bywa w miejscach, gdzie nosi się wystawne suknie czy błyszczące stylizacje. Połysk cekinów znany nam z mody sylwestrowej warto wykorzystać właśnie w ostatki. Jeśli ostatnią noc w roku 2019 spędziłaś w połyskującej niczym rybie łuski sukience – wyjmij ją z szafy i załóż ponownie. Warto przełamać jej karnawałowy styl kontrastującym detalem: dobierz do niej matowy, czarny i gładki kardigan lub marynarkę, a jeszcze lepiej podkreślisz połysk. Sukienka z połyskiem, cekinami lub błyszczącymi aplikacjami jest spektakularna, przyciąga wzrok, wyróżnia się na tle pozostałych stylizacji i pięknie mieni w ruchu. To właśnie tę sukienkę wybierz, jeśli ostatkowa impreza zapowiada się na wydarzenie z rozmachem. Możesz być pewna, że taka kreacja sprawi, że wśród zgromadzonych gości pojawi się okrzyk: WOW. Podkreśl figurę na ostatkowej imprezie Kobiecość, wdzięk, kształtna sylwetka i wszelkie atuty kobiecej figury są warte podkreślenia. Bez względu na to, co chciałybyście w niej zmienić – przede wszystkim nauczcie się podkreślać takie walory. Pełne kształty figury w kształcie klepsydry to pretekst do podkreślenia talii np. sukienkami odciętymi w pasie, rozkloszowanymi od talii modelami czy kreacjami z paskiem. Trapezowe cuda Zależy ci na zatuszowaniu dodatkowych kilogramów, zwróć uwagę na eleganckie i równocześnie dość praktyczne sukienki trapezowe. Są luźne, gładko spływają po krągłościach, a dopasowane elementy, jak: dekolt, rękawy czy modny półgolf dodają jej lekkości. Trapezową sukienkę mini włóż do ciemnych rajstop i szpilek, a za kilka tygodni wymień te dodatki na jaśniejsze rajstopy i baleriny. Tę samą sukienkę włożysz wiele razy, także np. do biura. Dla kobiety z klasą Jeśli ani wiosenne kolory, ani blichtr połyskujących materiałów nie są ci bliskie, docenisz modele "2 w 1", które do odpowiednich dodatków włożysz na imprezę, a potem do pracy czy na uczelnię. Takie sukienki są jak kameleony — dzięki temu bez problemu można wymieniać się nimi z córką czy siostrą. Najlepsze sukienki, w których możemy się czuć pewnie i dobrze, wyróżnia prostota i pewna uniwersalność, ale i akcent odróżniający je od najzwyklejszych fasonów — zwróć uwagę na to, aby twoja sukienka miała przynajmniej jedną ozdobę, nawet jeśli miałby to być subtelny naszyjnik na cienkim łańcuszku. Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze