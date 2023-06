Ostatnie zdjęcie Anastazji. Obok był 32-letni Banglijczyk

Pokazali ostatnie nagranie z Anastazją

Podejrzanym o zabójstwo jest 32-letni obywatel Bangladeszu, który przyznał się do stosunku płciowego z 27-latką. Zaprzecza jednak stawianym zarzutom i twierdzi, że odwiózł kobietę pod adres, który wskazała. Śledczy wskazują jednak, że mężczyzna miał na sobie liczne zadrapania, również na twarzy, a także stłuczenia i siniaki na rękach. 32-latek zapewniał, że to efekt wypadku samochodowego, do którego jednak nie doszło. Według najnowszych zeznań, ma to być wynik pracy fizycznej w polu.