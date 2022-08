Ktoś podrzucił im pigułkę gwałtu. Teraz ostrzegają innych

- Jakimś cudem wsiadłam do tramwaju, ale po 10 minutach zaczęły mi drętwieć ręce i górna część ciała. Najgorsze, że to bardzo szybko postępowało. Pięć minut później trudno mi już było ruszać rękami, a drętwienie dochodziło do nóg. Dwa przystanki przed domem, ostatkiem sił, napisałam SMS do mamy, żeby po mnie wyszła. To był heroiczny wysiłek, bo co chwilę traciłam przytomność. Potem ledwo się wywlekłam z tego tramwaju i usiadłam na przystanku niczym kukiełka, której ktoś przeciął sznurki – opowiada.