Oni najłatwiej wpadną w długi. Na liście trzy znaki zodiaku

Ryby są marzycielami, nie materialistami

Przedstawiciele tego znaku są wrażliwi i delikatni. Często żyją w swoim świecie, więc nie przejmują się specjalnie codziennymi sprawami, również tymi majątkowymi. Nie mają zmysłu do finansów, nie pilnują swoich wydatków i wykazują wrodzoną niechęć do podejmowania trudnych decyzji. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w tym znaku częściej rodzą się artyści niż rekiny finansjery. W ciągu życia Ryby mają szansę dojść do sporego majątku dzięki talentom, ale szansa, że go utrzymają, jest nikła.