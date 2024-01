Horoskop zdrowotny 2024. Na co uważać, czego się wystrzegać?

Strzelec – trzeba ograniczyć stres i używki

Strzelec należy do znaków, które zbyt mało na siebie uważają, przeżywa też na co dzień sporo stresów. Musi nad tym solidnie popracować, jak również pożegnać się z używkami, do których ma skłonnośi. Dzięki temu poczuje się lepiej, zapomni o migrenach, które go trapią, a także odetchnie pełną piersią (dzięki zdrowszym płucom).