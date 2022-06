Ostrzega kobiety przed prostymi czynnościami. Tak narażamy swoje zdrowie

Ostrożne korzystanie z toalety

Fizjoterapeuci są zgodni, że prawidłowe nawyki toaletowe to klucz do uchronienia się przed osłabieniem mięśni dna miednicy. Jedną z najważniejszych zasad, które warto wdrożyć dla własnego zdrowia, to oddawanie moczu, gdy jest się zrelaksowanym.