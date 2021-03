Oświetlenie ogrodowe – sposób na magiczny nastrój po zmroku

Jak oświetlić ogród?

Wybierając oświetlenie do swojego ogrodu, pamiętaj również o tym, by wybierać jak najbardziej ekologiczne i ekonomiczne opcje. Świetnie sprawdzą się zarówno lampy LED, jak i zasilane energią słoneczną lampy solarne.

Jakie oświetlenie ogrodowe wybrać?

Lampy solarne to rozwiązanie niemal idealnie – dzięki temu, że pracują dzięki energii słonecznej, są ekonomiczne i ekologiczne. Światło, jakie dają, jest delikatne, subtelne i dekoracyjne. Lampy tego rodzaju nie nadają się do oświetlenia dużych powierzchni, ale doskonale wyglądają np. wewnątrz kwiatowych rabatek czy przy ogrodowej alejce.

Lampiony ogrodowe to absolutny must have w każdym romantycznym ogrodzie. Odpowiednio dobrane stworzą wspaniały nastrój i sprawią, że ogród stanie się Twoim ulubionym miejscem do spędzania letnich wieczorów. Możesz wybierać między klasycznymi lampionami ze świecą w środku lub tymi bardziej nowoczesnymi, z żarówką LED. I jedne, i drugie stworzą niepowtarzalny, przytulny klimat. Jeśli szukasz nastrojowego, modnego i stylowego lampionu, z pewnością znajdziesz taki na Homebook.pl.