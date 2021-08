Wrzuć do prania liść laurowy. Efekt będzie zaskakujący

Nietypowe zastosowanie liścia laurowego

Co zrobić, kiedy otwierając pralkę, zamiast białych ubrań, znajdujemy ubrania różowe lub szare? Istnieje bardzo prosty trik na odbarwienie już nie śnieżnobiałego prania. Potrzebujesz do niego przede wszystkim garści liści laurowych. Należy włożyć je do garnka, zalać wodą i zagotować, a następnie odstawić na 15 minut. Zafarbowane pranie trzeba włożyć do miski i zalać przygotowanym wywarem. Po jego całkowitym wystygnięciu wyjmujemy ubrania z miski.