Otrzymał groźby śmierci. Poprosił o pomoc Katarzynę Kotulę

Mariusz Kozak to jeden z uczestników sztandarowej produkcji TTV, "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna szybko zyskał sympatię telewidzów, co widać m.in. po rosnącej ilości jego obserwatorów w mediach społecznościowych. Jego instagramowe konto śledzi ponad 155 tys. zaś na TikToku liczba fanów jest bliska 400 tys.

Gwiazdor "Gogglebox" postanowił podzielić się z obserwatorami przykrym zajściem, które miało miejsce na jego instagramowym profilu. Mariusz Kozak opublikował zrzut ekranu z wymianą zdań z jednym z internautów. Tym razem nie był to hejt, lecz groźby śmierci, za które można odpowiedzieć przed sądem. Mężczyzna zagroził, że "za****e nożem" uczestnika programu TTV.

Mariusz Kozak zwrócił się do Katarzyny Kotuli, ministry do spraw równości. "@kotula_katarzyna proszę o pomoc, co mogę z tym zrobić?" - spytał w komentarzu. Przedstawicielka Lewicy po niecałej godzinie odpowiedziała na wezwanie gwiazdora.