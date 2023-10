Palestynki o życiu w Strefie Gazy. "Wszystko dookoła jest w ruinie"

Mimo braku możliwości ucieczki, Palestynka wraz z rodziną podjęła próbę ewakuacji w trakcie izraelskiego ataku. - Byłam gotowa na to, że muszę opuścić mój pokój, dom i wszystkie wspomnienia związane z tym miejscem. Okazało się, że miejsce, do którego zmierzamy, wcale nie jest na tyle bezpieczne, żeby w nim pozostać. Ze łzami bezsilności w oczach wracaliśmy do mieszkania. Jeśli umrę, stanie się to w moim domu - stwierdza spokojnym, stanowczym głosem.