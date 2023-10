Jest córką Palestyńczyka. Oceniła atak Hamasu na Izrael

Gigi Hadid wspiera Palestyńczyków, ale nie popiera konfliktu zbrojnego

"Myślami jestem ze wszystkimi, których dotknęła ta nieuzasadniona tragedia. Każdego dnia w wyniku konfliktu giną niewinne osoby, wśród których zbyt wiele to dzieci. Mam złamane serce i głęboką empatię dla palestyńskiego życia pod okupacją. To odpowiedzialność, którą noszę w sobie codziennie. Mam również obowiązek wobec moich żydowskich przyjaciół, aby to wyjaśnić, co robiłam już wcześniej: chociaż mam nadzieję i marzenia związane z życiem Palestyńczyków, żadne z nich nie uwzględnia krzywdy wyrządzonej osobie pochodzenia żydowskiego" – czytamy.