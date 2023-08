Paletka-ideał. Pokochasz każdy kolor

Z paletkami cieni do powiek jest jeden podstawowy problem – w opakowaniu zawsze znajdą się kolory, których nie potrzebujemy. Płacimy za nie, ale są dla nas kompletnie bezużyteczne. Z tą paletką jest inaczej. Mamy tu 10 kolorów idealnych do codziennego i odświętnego make-upu. Pięć matowych beżowo-brązowych cieni idealnie sprawdzi się na co dzień. Przy ich użyciu stworzycie uniwersalny makijaż, bez względu na strój i kolor oczu. Cienie doskonale się blendują, więc możecie szaleć z efektem "smokey". Z kolei pięć błyszczących odcieni przyda się szczególnie wieczorową porą, by nadać oku nieco blasku. Szczypta połysku mile widziana jest także w dziennym makijażu. Brokatowy cień nałożony przy wewnętrznym kąciku oka, pięknie rozświetla spojrzenie.