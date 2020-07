Pamela Anderson skończyła 53 lata. Przypominamy, jak zmieniała się przez lata

Pamela Denise Anderson urodziła się 1 lipca 1967 roku Ladysmith w Kanadzie , jako córka fachowca od naprawy pieców Barry’ego oraz kelnerki Carol Andersonów. Jej kariera zaczęła się po tym, jak latem 1989 roku wraz ze znajomymi wybrała się na mecz futbolowy, a na telebimie podczas przerwy wyświetlono jej twarz. Tłum wiwatował na widok atrakcyjnej 21-latki, a wkrótce do Pameli Anderson zwrócił się lokalny browar z ofertą kontraktu. W ten sposób setki plakatów z wizerunkiem dziewczyny ozdobiło ściany kanadyjskich pubów.

Pamela Anderson skończyła 53 lata

Pamela Anderson zgodziła się pozować dla Playboya i pojawiła się na okładce magazynu z października 1989, następnie wyjechała do Los Angeles, by rozwinąć swoją karierę jako modelka. Po przeprowadzce poddała się operacji powiększenia biustu i przefarbowała włosy na jaśniejszy kolor. Sławę przyniosła jej rola ratowniczki Casey Jean w serialu "Słoneczny Patrol", kręconym w latach 1992-1997. W 1996 roku wystąpiła w filmie "Żyleta", gdzie wcieliła się w rolę Barbary Rose Kopetski, a we wrześniu 1998 autorskiego ruszyła z produkcją serialu "V.I.P.", który spotkał się z ostrą krytyką fanów.