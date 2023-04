Pamiętacie Kelly z "Beverly Hills 90210"? Tak wygląda dziś

W wieku 15 lat przeprowadziła się do Los Angeles. Drzwi do kariery stały otworem

Kiedy Jennie ukończyła 15 lat, wzięła udział w lokalnym konkursie talentów w Phoenix w Arizonie, który wygrała. To właśnie wtedy łowca talentów dostrzegł w nastoletniej Garth wrodzone zdolności aktorskie. To skłoniło Jennie do rzucenia szkoły i przeprowadzenia się do Los Angeles. 15-latka wraz z mamą przeniosła się do miejsca, które miało jej umożliwić stawianie pierwszych kroków w aktorskiej branży.