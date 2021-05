Grała w "Beverly Hills 90210". Dziś mówi, co spotkało ją na planie

Garth w ostatnim odcinku podcastu "90210OMG", który prowadzi z Tori Spelling, powiedziała, że przez wiele lat miała ogromne problemy ze zmianą nastawienia w stosunku do innych kobiet. Aktorka podświadomie dążyła do rywalizacji, którą wyniosła z planu słynnego serialu. – Dużo rzeczy wydarzyło się przez to, jak nas tam ukształtowano – usłyszeli fani. – Wtłoczono nam tę rywalizację. Na planie czułam się ciągle oceniana - dodała Jennie.