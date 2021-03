Pani Jadzia z sanepidu. Teraz zaczyna nowy rozdział, nie ma żalu, że została zwolniona

"A wystąpienie, jak wystąpienie. (..). Niejednokrotnie występowałam także przed kamerami naszej lokalnej HTS Słubice. A te moje wygłupy? To, że ja tam powiedziałam "psik telewizja, to się wytnie", wynikało z tego, że ja znam tych dziennikarzy. Przypisano mi potem, że powiedziałam "PiS telewizja" - wspomina w rozmowie z next.gazeta.pl.

Nie wszyscy podeszli z humorem do wystąpienia pani Jadwigi. "Dostałam burę od pacjenta zero. Wykręcił mój numer i zwyzywał mnie przez telefon. (...) za pośrednictwem swojego pełnomocnika, wystąpił z wnioskiem o zadośćuczynienie finansowe za poniesione straty. Nie wiem jakie, ale nieważne. Żądał również oficjalnych przeprosin w lokalnej telewizji HTS. No i ja to żądanie spełniłam" - podkreśla.