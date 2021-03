Beata Kempa pokazała męża. "Szanuję go i kocham od ponad 30 lat"

"Musi być pełna akceptacja tej drugiej połówki"

Na opublikowanym nagraniu Beata Kempa mówi: "Warto, abyśmy jako dziewczyny i kobiety się naprawdę angażowały (w politykę – przyp.red.). To jest do poukładania, ale warunek jeden, jeżeli jest mąż, który potrafi pomóc i zaakceptuje to. Bo musi być pełna akceptacja tej drugiej połówki". Dalej dodała: "natomiast, jeżeli tej akceptacji nie ma i nie będzie, z czego nie czynię zarzutu, to trzeba się zastanowić. Bo jednak rodzina jest tutaj na pierwszym miejscu absolutnie".