Panie i panowie – na start! Zbieramy kilometry i walczymy z przemocą #KilometryKontraPrzemoc

W tym roku każdy, bez względu na to, gdzie się znajduje, może wziąć udział w biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem”, a pokonane dystanse mają ogromne znaczenie. Firma Avon przekaże „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia 25 tysięcy zł za osiągnięcie 25 tysięcy kilometrów przez wszystkich uczestników. Wystarczy tylko dołączyć do grupy #KilometryKontraPrzemoc w aplikacji Endomondo

i zacząć biec!



*Artykuł sponsorowany *

Tegoroczna XI edycja biegu „Avon Kontra Przemoc – #biegnijzGarwolinem” odbędzie się w zupełnie nowej formie. Tym razem zawodnicy nie spotkają się osobiście na linii startu, ale niezmiennie wszyscy będą biec w jednym celu. Za każdy pokonany kilometr przez zarejestrowanych uczestników firma Avon przekaże 1 zł na rzecz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Udział mogą wziąć wszyscy chętni, bez względu na to, gdzie się znajdują. W tej formie biegu każdy, niezależnie od swoich umiejętności, może wesprzeć akcję, przebiegając nawet 1–5 km, a wspólnie możemy osiągnąć niesamowite wyniki. Aby dołączyć do akcji, wystarczy ściągnąć na telefon aplikację Endomondo, dołączyć do grupy: #KilometryKontraPrzemoc i zbierać fundusze na walkę ze zjawiskiem przemocy, biegając w terminie od 21 czerwca do 5 lipca.

Bieg "Avon Kontra Przemoc” jest wydarzeniem niezwykłym. Co roku bierze w nim udział aż 30% kobiet, podczas gdy w innych biegach ten odsetek wynosi ok. 10%. W tej wyjątkowej inicjatywie liczy się zaangażowanie i każdy pokonany kilometr. Uczestnicy wspólnie walczą ze swoimi słabościami i razem przeciwstawiają się przemocy.

materiały partnera

– To wyjątkowa edycja biegu, która odbędzie się w szczególnych okolicznościach. Choć nie możemy się spotkać, to razem będziemy pokonywać i zbierać kilometry dla "Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia – podkreśla Piotr Mikołajski, dyrektor fabryki Avon w Garwolinie, i dodaje: Zwłaszcza teraz jest to szczególnie ważne, ponieważ izolacja społeczna spowodowana pandemią znacznie utrudnia osobom doświadczającym przemocy zwrócenie się o pomoc. Dlatego, pomimo przeciwności losu, tegoroczny bieg odbędzie się i po raz kolejny wspólnie przeciwstawimy się zjawisku przemocy.

Z racji tego, że nie będą sprzedawane pakietów startowych, uruchomiona zostaje specjalna zbiórka: https://zrzutka.pl/5uzgu5, dzięki której każdy – biegacz, kibic czy sympatyk garwolińskiego biegu – może dołożyć swoją małą cegiełkę na ten cel. Akcję można także wesprzeć, kupując produkty Avon z symbolem nieskończoności, a dochody z ich sprzedaży są przekazywane między innymi na działalność "Niebieskiej Linii” IPZ. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na sfinansowanie pomocy psychologicznej i prawnej, która udzielana jest osobom doświadczającym przemocy oraz ich dzieciom.

Organizatorzy zachęcają wszystkich do udziału i dzielenia się informacjami o inicjatywie w mediach społecznościowych. Można to zrobić poprzez dodanie do swoich postów i zdjęć na Facebooku, Instagramie czy Twitterze dedykowanych hashtagów: #AvonKontraPrzemoc, #biegnijzGarwolinem, #KilometryKontraPrzemoc.

Coroczny bieg "Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” organizowany jest przez Stowarzyszenie Truchtacz.pl wspólnie z Centrum Kultury i Sportu w Garwolinie, a jego sponsorem jest Avon Operations Polska.

Więcej informacji o biegu dostępne jest na stronie www.bieg.truchtacz.pl oraz na profilu FB: www.facebook.com/AVONKontraPrzemoc.