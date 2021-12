Panna młoda miała klapki na oczach. Nie obchodziła jej tragedia świadkowej

"Po prostu upewnij się, że to nie zakłóci ślubu. To smutne, że Ben nie będzie mógł pojawić się na uroczystości. Ale ważne, żebyś ty tam była. Pomyśl, możesz zjeść i wypić za was dwoje" – poinformowała kobieta. Dała do zrozumienia swojej bliskiej przyjaciółce, że ma pojawić się na ślubie i weselu. Między kobietami doszło do konfliktu.