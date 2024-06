Tylko dla odważnych. Teraz zamiast szortów nosi się "pantsy"

Świat "high fashion" bywa bezkompromisowy. Proponuje odważne rozwiązania, na które "zwykli śmiertelnicy" raczej nigdy się nie pokuszą. Choć trzeba przyznać, że prześwity naprawdę weszły do mody użytkowej i można ograć je tak, by nie szokować na każdym kroku.

A jak wygląda sytuacja z "pantsami"? Wszystko zaczęło się jesienią 2022 roku , gdy Kendall Jenner została sfotografowana na ulicy w czarnych majtkach, rajstopach i swetrze. Stąd wziął się szał na "hot pants" , które mogą przypominać właśnie zabudowane majtki lub mikroszorty z innego materiału niż ten elastyczny i przylegający do ciała.

W całym trendzie chodzi o to, by celowo zapomnieć spodni, wyeksponować nogi i ściągać na siebie spojrzenia. Modzie na noszenie "pantsów" uległy także polskie gwiazdy, które zawsze są na bieżąco z tego typu nowinkami i ubierają się na światowym poziomie. Kto należy do tego grona?