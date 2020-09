WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Parka damska - funkcjonalna kurtka, która nie wychodzi z mody. Te modele kupisz za mniej niż 200 zł Jest stylowa, odporna na niepogodę i ponadczasowa – kurtka parka to idealny wybór nie tylko na jesień i zimę! Na jaki model warto postawić? Zobacz przegląd damskich kurtek o kroju parki za nie więcej, niż 200zł! Parka damska to idealne okrycie na jesienne chłody. Parka damska – modna kurtka na niepogodę Klasyczna, oliwkowa kurtka parka, która od lat króluje w trendach, dziś ma niezliczoną ilość wersji! W aktualnych kolekcjach znajdziemy już nie tylko typowo militarne modele, ale też te w pastelowych czy metalicznych kolorach, a nawet w modne wzory, np. tropical print czy paski. Dlaczego warto postawić na ten fason? Bo parka to jedna z najbardziej praktycznych damskich kurtek! Ta uszyta z tkaniny hydrofobowej ochroni przed deszczem, a ta z podszewką sprawdzi się w chłodne dni. Ogromną zaletą parki jest też jej charakterystyczny krój. Chociaż bez wątpienia spełnia swoją funkcję, jest też niesamowicie kobieca, bo dzięki troczkom w pasie podkreśla talię! Zastanawiasz się, jaki model wybrać? Sprawdź propozycje do 200zł! Stylowe i tanie parki damskie – przegląd modeli do 200zł Z dużą ilością kieszeni? O awangardowym kroju oversize? Z ortalionu w stylu vintage z lat 90.? A może klasyczna, w militarnym stylu? Każda kurtka parka będzie idealnym rozwiązaniem na pluchę i jesienne chłody, dlatego warto znaleźć model, który najlepiej uzupełni nasz codzienny styl. Cena? Za nie więcej, niż 200zł możesz kupić modną i praktyczną kurtkę parkę, która posłuży Ci przez dobre kilka sezonów! Wybraliśmy najlepsze propozycje ze strony domodi.pl! Parka w wojskowym stylu Khaki, oliwkowa albo ciemnobrązowa idealnie wpisuje się w modny od wielu lat styl wojskowy. Możesz nosić ją klasycznie – do jeansów i swetrów, ale też do skórzanych, czarnych spodni, rockowych botków i bluz z kapturem. Parka khaki to pewny wybór na kilka sezonów. Od lat nie wychodzi z mody i świetnie sprawdza się w sezonie jesienno-zimowym. Postaw na dłuższy fason z troczkami w pasie – jest najbardziej stylowy i kobiecy! Pastelowa parka Pudrowo-różowa, błękitna, pistacjowo-zielona czy żółta? Każda ożywi Twoje stylizacje! Pastelowe kurtki parki to hit jesieni, który zdecydowanie przetrwa kilka kolejnych sezonów. Modele w tych kolorach są nie tylko bardzo twarzowe, ale też uniwersalne. Pastelową parkę możesz zestawiać z ulubionym szarym dresem, błękitnymi jeansami czy nawet białą koszulą. Mnóstwo propozycji w jasnej tonacji znajdziesz w aktualnych kolekcjach sieciówek za maksymalnie 200zł. Krótka parka damska Alternatywa dla tradycyjnego płaszcza. Krótka parka damska podkreśli sylwetkę dzięki troczkom w talii i sprawdzi się np. podczas jazdy na rowerze. Wybierz ją w kolorze, który najlepiej podkreśli Twój casualowy styl. Może granat albo beż? Krótkie kurtki parki w takich wersjach będą pasować do wszystkiego, a jeśli postawisz na bardzo prosty model ze śliskiego materiału, ze srebrnymi lub złotymi wykończeniami, zyskasz okrycie wierzchnie, które z powodzeniem zastąpi trencz czy inną elegancką kurtkę w stylizacjach z koszulą czy cygaretkami. Parka z futrem przy kapturze Bardziej casualowa jest z kolei parka z futrem przy kapturze, która zda egzamin późną jesienią, a nawet zimą. Jeśli szukasz cieplejszej kurtki, wybierz tę z lekkim, puchowym wypłenieniem! Modele tego typu od lat są hitem wśród gwiazd, a teraz możesz zaopatrzyć się w nie za nie więcej, niż 200zł. Warto, bo parka z futerkiem jest nie tylko praktyczna, ale też bardzo stylowa, szczególnie, gdy wybierzesz opcję z obszyciem w kontrastowym kolorze, np. czerwone futerko przy kurtce khaki. Parka z tkaniny hydrofobowej Charakterystyczny, gumowany materiał jest fabrycznie impregnowany, dzięki czemu kurtka parka z tkaniny hydrofobowej idealnie sprawdza się jesienią, nawet przy bardzo złej pogodzie. Do 200zł kupisz zarówno tę w uniwersalnym kolorze khaki, czerni czy granacie, jak i w super modnej żółci, która ożywi każdy codzienny look! W przypadku tego typu modeli wskazany będzie też luźniejszy krój, który umożliwi pełną swobodę ruchów i zapewni wygodę.