Partner Dody już tak nie wygląda. Zmienił się nie do poznania

Doda i Dariusz Pachut to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. O ich związku zrobiło się głośno pod koniec 2022 roku, gdy w mediach społecznościowych pojawiły się ich wspólne fotografie. W 2023 roku spekulowano, że zakochani się rozstali, jednak plotki okazały się nieprawdziwe, a podróżnik cały czas wspierał wokalistkę w jej karierze, unikając sprytnie zdjęć i kontaktów z mediami.

Partner Dody w trakcie eventu pokazał się w eleganckiej stylizacji składającej się z czarnego garnituru, białej koszuli oraz klasycznych butów garniturowych. Dariusz Pachut zrezygnował z krawatu, jednak to nie było największym zaskoczeniem. Mężczyzna zaprezentował się w zupełnie nowej fryzurze, która szybko zachwyciła internautów.

"O wiele lepiej w tych włosach", "Zaczes siedzi", "I to jest James Bond, na jakiego zasługujemy", "Super zmiana fryzury", "Czy tylko ja widzę podobieństwo max z Bradleyem Cooperem?" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem.

Fani zauważyli również, że partner Dody zdecydował się na białe skarpetki do ciemnego garnituru. Takie połączenie nie przypadło do gustu internautom, jednak Dariusz Pachut postanowił nie przejmować się uwagami i odpowiedział krótko: "Dokładnie tak! Mam białe skarpetki i są za******e".

W 2022 roku wokalistka poszukiwała partnera w programie "Doda. 12 kroków do miłości", chociaż żaden z kandydatów nie spełnił wymagań artystki, w ostatnim odcinku Doda zdradziła, że jej serce jest już zajęte. Fani szybko połączyli kropki i domyślali się, że piosenkarka jest w związku z Dariuszem Pachutem.

Potwierdzeniem tych doniesień okazał się wspólny wyjazd pary na wakacje do Wietnamu. Od tego momentu regularnie udostępniali wspólne zdjęcia na mediach społecznościowych. Doda często podkreślała, że jej partner jest zainteresowany światem oraz to, że trzyma się z dala od show-biznesu.

Niestety, na początku sierpnia 2023 roku pojawiły się nieoficjalne doniesienia o zakończeniu związku Dody i Pachuta. Para nie skomentowała tych informacji. Co więcej, artystka zaapelowała na swoim Instagramie do mediów, aby nie pytały jej o życie prywatne podczas jesiennej ramówki Polsatu. Internauci nie mogli uwierzyć w rozstanie najgorętszej pary w polskim show-biznesie. Po czasie okazało się jednak, że artystka wciąż spotyka się z podróżnikiem, a ich związek ma się coraz lepiej.

