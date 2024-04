Latem zdominuje plaże. Bikini w stylu Dody to majstersztyk

To już odpowiedni moment, aby rozejrzeć się za nowym strojem kąpielowym na zbliżające się wielkimi krokami wakacje. Chociaż w modnych krojach i kolorach można przebierać jak w przysłowiowych rękawiczkach, to Doda nie ułatwia nam wyboru, prezentując ciekawy wariant z biżuteryjnym motywem . Podobny model zabrała na wakacje Ewelina Lisowska.

"Pogoda jest piękna, widoki też" - relacjonuje Doda, wygrzewając się w pełnym słońcu z widokiem jak z pocztówki. Artystka wybrała się do luksusowego apartamentu w Zakopanem, gdzie na tarasie zaprezentowała się fanom w stroju kąpielowym w różowym odcieniu, który podkreślał jej opaleniznę. Słodki odcień landrynki to kontynuacja mikrotrendu barbiecore , który z biegiem czasu wcale nie wydaje się mikro.

Jednak to nie kolor zagrał tutaj pierwsze skrzypce, a detale na ramiączkach . Mowa o biżuteryjnych akcesoriach, które potrafią w mgnieniu oka odświeżyć uniwersalny strój kąpielowy, dodając mu wyrazistości i charakteru.

To alternatywa dla tych kobiet, które skłaniają się w stronę maksymalizmu, a nie minimalizmu. Akcenty na ramiączkach w postaci koralików czy nawet zawieszek docenią miłośniczki stylu glamour, ale też boho i hippie – w końcu to estetyka, w której symbolika ma szczególne znaczenie.

Podobny model spakowała do walizki Ewelina Lisowska , która wybrała się do Toskanii. W gorących źródłach Cascate del Mulino pozowała w czarnym bikini, które wyglądałoby zupełnie przeciętnie, może nawet nijak, gdyby nie złote kulki dekorujące stanik i majtki.

