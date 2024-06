Dosłownie olśniła fanów. Mini z dekoltem to był strzał w dziesiątkę

Kocha sportowy szyk i casual. I choć wybiera taki styl na co dzień, to jednocześnie wszelkimi siłami stara się stronić od przeciętności . Inaczej nie byłaby nazywana królową. Dlatego, gdy tylko jest ku temu okazja, zaskakuje swoich fanów ekstrawaganckimi strojami, które niczym nie odbiegają od poziomu reprezentowanego przez światowe sławy.

Stylizacje Dody można podglądać na jej profilu na Instagramie obserwowanym przez 1,8 miliona internautów. Ostatnio piosenkarka zaprezentowała się w sukience, którą z przyjemnością włożyłaby niejedna kobieta. To idealny model dla imprezowiczek .

Doda postawiła na małą czarną . Ale o klasycznej wersji nie mogło być mowy. Gwiazda wybrała wydekoltowany model na cienkich ramiączkach , który w całości został pokryty cekinami . Taka sukienka sprawdzi się na wieczorne wyjście w imprezowym klimacie, choć oczywiście nie każda kobieta będzie czuła się komfortowo w aż tak śmiałym fasonie. Cekinową mini można uzupełnić oversize'ową marynarką i sandałkami na obcasach , tworząc czarny total look.

