Partner zaproponował jej małżeństwo. Ma jednak jeden warunek

Niedawno w jednym z opublikowanych filmików mężczyzna przyznał, że nie chce poślubić Faith ze względu na jedną rzecz. Kobieta chce zostać przy panieńskim nazwisku, a to bardzo irytuje jej ukochanego.

Po ślubie influencerka chciałaby mieć dwa nazwiska. To oznaczałoby, że w dokumentach nazywałaby się Faith Kelly-Payne, jednak jak sama przyznała, przedstawiałaby się jedynie nazwiskiem męża.

Niektórzy z komentujących zaznaczyli, że to Ethan płaci za większość rzeczy i dlatego Faith powinna przystać na warunki podyktowane przez partnera. Wśród komentarzy pojawiły się także głosy dotyczące zbyt przesadzonej reakcji influencera. "Przecież ona chce zachować obydwa nazwiska, nigdzie nie powiedziała, że nie przyjęłaby jego".

