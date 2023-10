Notorycznie rozstają się i godzą. "Po którymś razie przestałam liczyć"

Gdy znana para, która ogłosiła rozstanie, wraca do siebie, wywołuje to sensację. W myśl wyników badań naukowych może być to nawet niezły pomysł – okazuje się, że pary, które wracają do siebie po latach – również te, które połączył krótki romans, a nie długotrwały związek – mają szansę stworzyć bardzo udaną, stabilną relację. Okazuje się, że nawet pięć lat rozłąki może mieć pozytywny wpływ na związek. A co, jeśli są to miesiące, tygodnie czy wręcz… dni?