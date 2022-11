Patircia Kazadi pokazała nową fryzurę. "To Twoje naturalne włosy?"

Patricia Kazadki prezentuje nową fryzurę

Patricia Kazadi na swoim Instagramie opublikowała zdjęcia, na których prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Artystka zdecydowała się na zmianę fryzury. Na przestrzeni lat mogliśmy oglądać różne jej metamorfozy. Raz miała krótsze, raz dłuższe włosy. Jeszcze innym razem proste, albo kręcone. Tym razem Patricia Kazadi pokazała się we fryzurze do ramion. Jej włosy są mocno pokręcone i lśniące. Zachwyceni fani dopytywali, czy to naturalne włosy piosenkarki. "Patrycja to Twoje naturalne włosy? Boskie", "wyglądasz jak Rihanna", "Patrycja wyglądasz cudownie" - pisali w komentarzach.