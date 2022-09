Patricia Kazadi w pięknym komplecie. Ten kolor przyciąga wzrok!

Patricia Kazadi o samoakceptacji

"Nigdy nie byłam pewna siebie. (...) Jestem mocno nieśmiała, mam dalej masę kompleksów. Zmieniło się to, że z wiekiem zaczynam akceptować siebie, swoje wady i celebrować zalety. (…) Są rzeczy ważniejsze niż to, ile masz kilogramów, czy masz drugą brodę, czy nie wiem co. Teraz mam to totalnie w poważaniu" – powiedziała ostatnio w rozmowie z portalem Pudelek.