Kazadi o macierzyństwie. "Może zdecyduję się na adopcję, może na surogatkę"

Patricia Kazadi choruje na endometriozę, która w wielu przypadkach wiąże się z niepłodnością. Dlatego pytania o dzieci, nie tylko w stosunku do siebie, uznaje za pozbawione wrażliwości oraz wyobraźni i po prostu niestosowne. – Może zdecyduję się na adopcję, może na surogatkę, nie wiem. Na razie to są dla mnie odległe tematy – wyznała w ostatnim wywiadzie.

Patricia Kazadi jest inspiracją dla swoich fanów. Otwarcie mówi o tym, że zmagała się z depresją, a także, że choruje na endometriozę. Diagnozę usłyszała kilka lat temu – endometrioza głęboko naciekająca, najgorszy, IV stopień. W znacznej liczbie przypadków łączy się ona z niepłodnością, dlatego piosenkarka uważa pytania o zakładanie rodziny za wysoce niestosowne.

– Jeśli ktoś, by mnie zapytał o macierzyństwo w kontekście medycznym, celem właśnie szerzenia wiedzy na temat endometriozy czy mrożenia jajeczek, to zapraszam. Ale jeśli to jest na zasadzie tylko wścibstwa i oceniania, że już mam tyle i tyle lat i czas leci, to się na to nie godzę – powiedziała w rozmowie z dziennikarką Plejady.

Patricia Kazadi o macierzyństwie

Kazadi zdecydowała się jednak na szczere wyznanie.

– Nie mówię, że nie będę miała męża czy dzieci. Może cud się zdarzy i będę mogła mieć dzieci, a może zdecyduję się na adopcję, może na surogatkę, nie wiem — na razie to są dla mnie odległe tematy – wyznała.

Wokalistka odniosła się również do Aleksandry Kwaśniewskiej, w związku z którą temat bezdzietności regularnie powraca. Pytanie "kiedy dzieci" powinno zniknąć zarówno z przestrzeni publicznej, jak i rozmów prywatnych.

– Dlaczego wchodzimy komuś w majtki? Nie rozumiem, dlaczego takie pytania padają. Wydaje mi się, że to jest dość intymna sprawa. Nie rozumiem też tego, że Aleksandra musi się określać, że ona nie chce dzieci. Skąd wiemy, czy ona nie chce, czy nie może? To jest jej sprawa – stwierdziła wprost.

Tak Patricia Kazadi radzi sobie z hejtem

Patricia Kazadi poruszyła też temat hejtu, mediów społecznościowych i zdrowia psychicznego dzieci oraz młodzieży w związku ze śmiercią 16-letniej Julii, która była nękana słownie przez rówieśników. Zdaniem wokalistki rola rodziców jest tutaj nieoceniona.

– Ważne jest, żeby rodzice byli otwarci na to, co dzieje się w internecie i żeby nie oceniali, bo łatwo jest zdeprecjonować emocje drugiego człowieka, szczególnie młodego, który przeżywa dramaty. Nie oceniajmy i starajmy się być białą kartką, która wysłucha, nawet jeśli się z tym kompletnie nie zgadza – wyjaśniła.

Jednocześnie Kazadi podzieliła się własną metodą na radzenie sobie z hejterskimi komentarzami w sieci, które przez lata nie raz dotkliwie ją raniły.

– Mi ostatnio pomaga to, żeby nabrać trochę dystansu. Wiem, że łatwo się mówi, ale jednak jak się zastanowisz: mamy powódź, ludzie potracili swoje dobytki, swoje zwierzęta, niektórzy bliskich. Mamy mnóstwo problemów naprawdę dużo większych niż to, co ktoś ma coś do powiedzenia na twój temat w internecie – skwitowała.

