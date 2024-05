Wyznała prawdę o braku dzieci. "Przypisuje mi się słowa"

27 maja odbyła się gala ShEO Awards 2024, które wręcza redakcja "Wprost". Gala odbyła się już po raz piąty, a w tym roku wyróżniono aż 20 kobiet, które są inspiracją dla innych, wytyczają ścieżki dla następnych pokoleń oraz łamią stereotypy. To właśnie w kategorii "Walki ze stereotypami" została nagrodzona Aleksandra Kwaśniewska.

Influencerka i dziennikarka zwróciła uwagę na niesprawiedliwość tej sytuacji, wskazując, że jej mąż nie jest poddawany podobnej presji. Kwaśniewska jest żoną wokalisty i muzyka Kuby Badacha. Mimo że para uchodzi za jedną z najbardziej zgodnych w show-biznesie, to ze względu na brak dzieci, wiele osób doszukuje się problemów małżeńskich. W odpowiedzi na to Kwaśniewska otwarcie porusza temat prywatności w temacie bezdzietności, choć nie deklaruje, że osobiście nie chce mieć potomstwa.

Aleksandra Kwaśniewska dodała również, że nie do końca pojmuje, dlaczego posiadanie lub brak potomstwa, tak bardzo interesuje innych ludzi. Zaznaczyła, że nikt nie pyta kobiet, które są matkami, skąd decyzja o posiadaniu dzieci, lecz jest to traktowane jako oczywisty wybór.

Ponadto dziennikarka przyznała, że temat bezdzietności często budzi wiele negatywnych emocji. Ma jednak na to swoją teorię - uważa, że osoby ostro atakujące odmienne poglądy mogą obawiać się, że same podjęły niewłaściwą decyzję.

