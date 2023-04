Paula Marciniak wydała 50 tys. zł na "poprawę urody". Dziś trudno ją rozpoznać

Wzięła udawany ślub z Michałem Wiśniewskim

Choć pierwszy (i jak do tej pory jedyny) krążek Pauli Marciniak nie odniósł ostatecznie sukcesu, teledysk do jednego z jej utworów z pewnością został zapamiętany przez wielu. W klipie do piosenki pt. "Flashing Lights" wystąpił bowiem Michał Wiśniewski, z którym wokalistka wzięła wtedy udawany ślub. Wiśniewski miał nawet wówczas zaproponować jej dołączenie do zespołu "Ich Troje", jednak Marciniak nie była tym zainteresowana.