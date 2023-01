Nie zrezygnowała z operacji plastycznych. Tak wygląda 50 lat później

Nazwisko Dolly Parton jest z pewnością znane większości osób, choć mało kto wie, że to właśnie ona jest autorką słynnego utworu "I Will Always Love You", wypromowanego przez Whitney Houston. Sama ma na koncie wiele hitów, takich jak "Jolene" z 1973 roku, dzięki któremu zaczęła trafiać na listy przebojów muzyki country.