Paulina Młynarska mieszka jak w raju. Zobaczcie jej wyjątkowy, grecki dom

Wyjątkowe przestrzenie domu Pauliny Młynarskiej

A jak wygląda nieruchomość Młynarskiej? Jest niewielkich rozmiarów, ale to miejsce niezwykle przytulne. Styl, w jakim urządziła je dziennikarka i joginka, przywołuje na myśl swobodę i wakacje. W domu znajduje się zaledwie jedna sypialnia, a meble, które w niej stoją, to masywna szafa i szerokie łoże. To właśnie na nim wylegują się futrzani przyjaciele właścicielki tej wyjątkowej przestrzeni.