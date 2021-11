Paulina Młynarska dostaje groźby. "Rozstrzelania, a wcześniej zgwałcenia"

- Z tego mojego szczęśliwego kraju pełnego empatii i równości, płyną do mnie hardcorowe groźby karalne. Płyną do mnie wyroki śmierci ze strony, och, jakie to niespodziewane, aż niewiarygodne (!!!); czy to w ogóle możliwe?, oczy przecieram ze zdumienia; ze strony... mężczyzn! Odkąd pamiętam, jakoś nigdy nie dostałam groźby karalnej ze strony wkurzonej czytelniczki. Były i są bardzo niefajne, często podłe, wredne komentarze, ale nie życzenia śmierci i zapowiedzi powieszenia, rozstrzelania, a wcześniej, oczywiście zgwałcenia, najlepiej ostrym narzędziem. Nie, zaiste w moim starym kraju, mężczyźni nie mają żadnego problemu z pogardą i agresją wobec kobiet - wyznaje na Instagramie.