Paulina Sykut-Jeżyna pokazała zdjęcie w dresie. Fani zachwyceni

Do kompletu dobrano spodnie, joggery z elastycznego materiału. Model jest dosyć obcisły, nawiązujący do fasonu legginsów. Posiada szeroką gumkę w talii oraz sznureczki, dzięki którym możemy dopasować ich szerokość do naszych potrzeb. Tutaj także zadbano o elementy zdobień w takiej samej formie, jak te, które znajdują się przy bluzie. Całość komponuje się delikatnie i uroczo, ale nie wpada w ramy kiczowatości.