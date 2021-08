Paulina Sykut-Jeżyna w koronkowej kreacji. Zachwyciła nią na premierze filmu

Przeciwną stylizację do niej, bo sportową, miała na sobie Joanna Racewicz, która pozowała na ściance w ciemnoszarym dresie i złotym topie z cekinowymi dodatkami. Aktorka Agnieszka Kawiorska postawiła natomiast na spódnicę z modnym wzorem zwierzęcym, do której dobrała czarny top i białą marynarkę z klapami w stylu oversize. Kawiorska dopasowała do niej sandałki na obcasie i czerwoną torebkę mini od Pinko.