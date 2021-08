Jolanta Kwaśniewska o poprawianiu urody. Czy korzystała z medycyny estetycznej?

Jolanta Kwaśniewska pełniła funkcję Pierwszej Damy RP od 1995 do 2005 roku. Razem z mężem, Aleksandrem Kwaśniewskim, do dziś są uznawani za jedną z najlepszych par prezydenckich. Kwaśniewska wielokrotnie pojawiała się publicznie u boku swojego męża, co z pewnością wiele ją kosztowało. Choć wygląd i ubiór nie zawsze były takie, jakie by chciała, wiedziała, że musi spełniać pewne "kryteria" jako "Pani Prezydentowa".