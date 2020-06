Paulina Sykut-Jeżyna w krótkiej sukience na lato. Prezenterka wybrała się na targ

Paulina Sykut w letniej sukience

Pogodynka pobiegła na targ w krótkiej, zwiewnej sukience z wiązanymi ramiączkami oraz falbankami. Stylizację dopełnia szeroką opaską na włosy. Chociaż Sykut-Jeżyna nie ma na sobie ani grama makijażu, to trzeba przyznać, że i tak wygląda bardzo dobrze. Świeży look to jest zdecydowanie to, co lubimy latem.