Paulina Sykut-Jeżyna walczy o Telekamerę. Zachęciła do głosowania, ale spotkał ją przykry komentarz

Paulina Sykut-Jeżyna to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Prowadziła m.in. "Muzyczne listy" w TV4, prognozę pogody w Polsacie, "Must Be the Music. Tylko muzyka" wraz z Maciejem Rockiem . Prezenterka jest aktywna w sieci. Ma profil na Instagramie, gdzie na bieżąco informuje o swojej karierze i życiu prywatnym. Nie dziwne, że jak tylko została nominowana do Telekamery, to poprosiła swoich obserwatorów i fanów o wsparcie. Zrobiła to w nietypowy sposób.