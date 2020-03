Paweł Królikowski nie żyje. Agata Młynarska zwraca się do jego rodziny

Nie żyje Paweł Królikowski. Aktor zmarł w wieku 58 lat. Dziennikarka Agata Młynarska, która pracowała z nim na planie programu "Świat się kręci", pożegnała go rozczulającym wpisem na Instagramie. Wspominała zwyczaje aktora oraz ich ostatnie spotkanie. W poście zwróciła się również do rodziny zmarłego.

Po wiadomości o śmierci Pawła Królikowskiego media społecznościowe zalały wspominki dotyczące artysty. Wielu mówi o nim, jak o wspaniałym aktorze, cudownym mężu i kochającym ojcu. Jego najbliżsi i przyjaciele wspominają ostatnie spotkania i zaznaczają, że nie byli na to przygotowani. Do tego grona dołączyła Agata Młynarska, która tworzyła z nim talk-show.

Agata Młynarska wspomniała, jaki był jego styl. "Wpadał do studia na ostatnią chwilę, rozwiany włos, uśmiech dziecka, czarujący styl bycia, inteligencja, poczucie humoru, dystans i wrażliwość. Przez trzy lata siadał ze mną przy stole programu "Świat się kręci" – napisała.

Dziennikarka przywołała również ich ostatnie spotkanie. "Jeszcze kilka miesięcy temu siedzieliśmy u mnie w domu przy stole z jego kochaną Małgosią, przyjaciółmi i śmialiśmy się do łez. Dziś płyną łzy smutku i niezgody. Bo nie mogę uwierzyć, że już go z nami nie ma. Paweł to był gość! Ojciec i mąż, przyjaciel i kumpel. I znakomity aktor. Pawle, twój ziemski świat przestał się kręcić ale pozostaniesz z nami na zawsze" – wspominała.