Paweł Królikowski nie żyje. Barbara Kurdej-Szatan podziękowała mu za wspólne chwile

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego nad ranem. Aktor miał 58 lat. Wiele gwiazd przesyła kondolencje jego rodzinie. Barbara Kurdej-Szatan opublikowała na swoim profilu na Instagramie emocjonalny wpis.

Wielu celebrytów zapamiętało Królikowskiego jako wyjątkowo ciepłego i pogodnego człowieka. Widać to w udostępnianych przez nich wspomnieniach. Barbara Kurdej-Szatan , która grała razem z Pawłem Królikowskim w serialu "W rytmie serca", gdzie wcielił się w rolę jej serialowego taty, również podzieliła się wzruszającym wpisem.

"Pawełku, będziemy tak bardzo za tobą tęsknić. Za twoją otwartością, serdecznością, dowcipem, uśmiechem. Rozmawiając z Pawłem, zawsze miałam wrażenie, że znamy się całe lata. Niezwykły człowiek. Dobry, radosny, mądry, z mnóstwem pomysłów i ciekawych opowiadań. Wspaniały ojciec i mąż. Przykład do naśladowania. Do zobaczenia Pawełku gdzieś, kiedyś. Zsyłaj nam z góry samą radość" – napisała aktorka i podziękowała serialowemu tacie za wspólne chwile.

Paweł Królikowski jeszcze w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. W 2019 roku zmagał się z chorobą neurologiczną. 20 grudnia trafił do szpitala i już z niego nie wyszedł. To wielka strata dla polskiego show-biznesu. Polacy pokochali go za rolę Kusego w emitowanym przez TVP 1 serialu "Ranczo". Ponadto był aktorem teatralnym oraz prezenterem telewizyjnym.