Paweł Małaszyński świętuje 20. rocznicę ślubu i rozpływa się nad ukochaną: Moja lwica

Wielka miłość Pawła Małaszyńskiego i Joanny Chitruszko

Małaszyński i Chitruszko poznali się jeszcze w liceum. I choć wiele wskazywało na to, że ich relacja nie przetrwa próby czasu (zakochani przez wiele lat żyli w różnych miastach), to do dziś są szczęśliwym małżeństwem.