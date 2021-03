Paweł Wawrzecki mieszka w Stanach Zjednoczonych. "Nie urodziłem się tylko po to, by pracować"

Paweł Wawrzecki do 2002 roku był mężem aktorki Barbary Winiarskiej. Niestety, w wieku 50 lat pani Maria zmarła na tętniaka mózgu i osierociła niepełnosprawną córkę Annę. Od tej pory opiekę nad, cierpiącą na porażenie mózgowe, kobietą przejął aktor.

Miłość do Izabeli

- Lubię bardzo Stany. Żyję w podróży, ale coraz więcej potrafię wygospodarować sobie czasu, żeby korzystać tam z życia. To jest piękny kraj – przyznał w rozmowie z Pomponikiem.

W USA korzysta z życia

W tym samym wywiadzie Wawrzecki przyznał jednak, że w USA nie chodzi na castingi i nie stara się o angaż. - Trzeba pamiętać, że nie urodziłem się tylko po to, by pracować. Mam dużą frajdę na przykład z tego, że mam tam swoje psy i sobie z nimi spędzam czas. Myślę, że to mi wystarczy – stwierdził.