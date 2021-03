Agnieszka Pilaszewska pokazała córkę. Jak wygląda i co robi Kornelia Maciejewska?

Poszła w ślady mamy

Piękna brunetka poszła w ślady mamy i zajmuje się aktorstwem. Wybrała jednak studia w Paryżu, by uniknąć podejrzeń o nepotyzm oraz wykorzystanie pozycji znanych rodziców. W ten sposób pisała o tym Agnieszka Pilaszewska:

- Moja Córeni, właśnie mi powiedziała, że zdawała do szkoły aktorskiej w Paryżu ponieważ chciała sobie udowodnić, że może zostać aktorką bez pomocy matki/aktorki. Że jeśli dostanie się do szkoły mówiąc w obcym języku, tam gdzie nikt o niej nic nie wie, ma szansę zostać aktorką. Dostała się do jednej z najlepszych szkół Francji (kończyła ją Audrey Tautou, Gilles Lellouche), potem były jeszcze kursy w szkołach Stelli Adler i Jamesa Franco w Los Angeles.