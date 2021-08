Paznokcie na lato 2021 – odkryj najmodniejszy manicure na ten sezon

Można śmiało stwierdzić, że czerń i biel to ponadczasowe i uniwersalne kolory, odporne na zmieniające się trendy. Nie powinno być to zaskoczeniem, że znalazło się dla nich miejsce w manicure'owych trendach na lato 2021. Czarne i białe lakiery do paznokci należy obowiązkowo ze sobą łączyć, tworząc ciekawe wzory. Co powiesz na paski lub krowie łatki? To tylko dwie z wielu możliwości stylizacyjnych, jakie daje ci mieszanka ponadczasowych odcieni.