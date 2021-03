Pędzle do makijażu twarzy i oczu. Jak wybrać najlepsze i o nie dbać?

Pędzle do makijażu są niezbędnym elementem w kosmetyczce każdej kobiety, która lubi się malować. Używają ich nie tylko profesjonalne wizażystki, ale również pasjonatki make-upu. Pomagają rozprowadzić produkty na twarzy i wykonać precyzyjny makijaż oka.

Pędzle do makijażu ułatwiają wykonanie pięknego makijażu. Dzięki nim można równomiernie rozprowadzić po twarzy podkład, róż, bronzer czy rozświetlacz. Zaś pędzelki z krótszym włosiem idealnie sprawdzą się przy tworzeniu makijażu oka i blendowaniu cieni do powiek.

Pędzle do makijażu - jak wybrać odpowiedni?

Na rynku kosmetycznym jest cała gama pędzli, które w pierwszej kolejności możemy podzielić na dwie grupy: z włosiem naturalnym i syntetycznym. Te pierwsze wykonane są najczęściej z włosia borsuków, wiewiórek, łasic, kóz, kucyków i koni. Te drugie produkuje się z włókien nylonowycz czy poliestrowych, jedna nie należy się obawiać, że będą twarde i nieprzyjemne dla skóry. Włosie syntetyczne idealnie sprawdzi się dla wegan, którzy dbają, by w ich kosmetyczne nie znalazły się produkty odzwierzęce.

Pędzle do makijażu - podkład, korektor

Do płynnego podkładu najlepiej się sprawdzi pędzel ze zwartym włosiem, którego główka będzie lekko zaokrąglona lub ścięta na płasko - to tzw. flat top. Z kolei do aplikacji korektora pod oczami świetnie posłuży pędzel ze średniej wielkości włosiem, dość twardy i zwarty.

Pędzle do makijażu - puder, bronzer, róż, rozświetlacz

By lekko przypudrować twarz, warto użyć puchatego, szerokiego pędzla z dużą główką. Ten sam można użyć do zaaplikowania różu. Do nałożenia bronzera na policzkach, świetnie sprawdzi się pędzel ze ściętym na ukos włosiem. Natomiast do rozświetlacza - pędzel z główką w kształcie rozłożonego wachlarza.

Pędzle do makijażu - powieki i brwi

Do makijażu oka przydadzą się pędzelki z zarówno zwartym i zbitym włosiem, jak i te bardziej puchate. Wszystko zależy od tego, czy chcemy precyzyjnie wyrysować kreskę, czy też nałożyć cienie i je rozblendować, by zatrzeć granice kolorów. Zaś do pomalowania brwi najlepszy będzie pędzel z krótkim, dość twardym włosiem. Może być ścięty na ukos.

Pędzle do makijażu - jak czyścić?

Używanie brudnych pędzli do makijażu może powodować problemy skórne, przede wszystkim wypryski, infekcje bakteryjne, podrażnienia czy też zapchane pory. Dlatego dbając o twarz, warto też pamiętać o higienie narzędzi, którymi nakładamy makijaż. Pędzle mogą nam służyć latami, ale pod warunkiem, że regularnie i odpowiednio je czyścimy.

Do czyszczenia pędzli wcale nie potrzebujesz specjalnych produktów. Wystarczą te, które z pewnością masz w swojej łazience czy toaletce. Do mycia pędzli do makijażu możesz użyć: szarego mydła, mydła antybakteryjnego, szamponu – najlepiej z naturalnym składem lub dla dzieci, olejku do twarzy czy też płynu micelarnego.

Niezależnie od tego, na jaki kosmetyk się zdecydujesz, pamiętaj, że z włosiem pędzli należy obchodzić się delikatnie. Nie trzyj go ani nie wyciskaj. Najpierw zmocz pędzel ciepłą wodą, a następnie zaaplikuj produkt i rozprowadź lekkimi ruchami po całej powierzchni ubrudzonego włosia. Już po chwili zobaczysz, że pozostałości po cieniach do powiek czy podkładzie zaczynają się rozpuszczać. Myj pędzel tak długo, aż nie będzie z niego wyciekać ubrudzona woda.

Kolejnym ważnym elementem jest suszenie pędzli. Na pewno nie używaj do tego gorącego powietrza suszarki do włosów, nie kładź ich na kaloryferze ani nie wyżymaj ręcznikiem. Najlepiej połóż je na jednorazowym ręczniku papierowym i pozostaw do samoistnego wyschnięcia. Dzięki delikatnemu obchodzeniu się z pędzlami, na długo zachowają swój kształt i puszystość.

Pędzle do podkładu czy korektora należy myć codziennie po każdym użyciu, zaś te do sypkiego pudru, różu czy cieni do powiek wystarczyć wyczyścić raz w tygodniu.

