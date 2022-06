Penelope Cruz poznała Javiera Bardema jako nastolatka. Uczucie przyszło później. "W mojej żonie jest ogień"

Penelope Cruz i Javier Bardem długo ukrywali związek

Musiało minąć kilkanaście lat, żeby spotkali się ponownie. W 2007 roku znowu połączył ich plan filmowy, tym razem jednak była to "Vicky, Cristina, Barcelona". Penelope wcieliła się tam w rolę żony Javiera. Tym razem uczucie między nimi wybuchło. "Penélope to kobieta bardzo charakterna, płynie w niej gorąca krew. Taką bohaterkę grała też u Woody’ego. - "Gdy obserwowałem, jak wrzeszczy i rzuca talerzami, pytałem samego siebie: Chłopie, naprawdę chcesz się w to pakować?" - żartował później Bardem w rozmowie z "GQ". - "Ale prawda jest taka, że uwielbiam jej temperament. Kocham tę pasję, jaką wkłada we wszystko, co robi".