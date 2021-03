Penelope Cruz w krótkich włosach. Wygląda zupełnie inaczej

Penelope Cruz choć swoją karierę w show-biznesie zaczynała jako tancerka, to po debiucie w hiszpańskiej telewizji postanowiła zostać aktorką. Obecnie jest jedną z największych gwiazd kina amerykańskiego i europejskiego. Ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak: "Wszystko o mojej matce", "Vanilla Sky", "Volver" czy "Vicky Christina Barcelona", za który w 2009 roku otrzymała Oscara jako najlepsza aktorka drugoplanowa.

Cruz, jako światowej sławy aktorka, ma mnóstwo fanów. Jej profil na Instagramie cieszy się ogromną popularnością - obserwuje go ponad 5,5 mln osób różnych narodowości. Internauci lubią podglądać, co się dzieje w życiu aktorki. Gwiazda stara się być z nimi w kontakcie, uchyla rąbka tajemnicy swojej prywatności i publikuje w sieci zdjęcia oraz filmy z dnia codziennego i z pracy. Tym razem postanowiła pochwalić się efektowną metamorfozą. Choć na przestrzeni lat miała na swojej głowie różnego rodzaju fryzury, to jednak w takim wydaniu dawno jej nie widzieliśmy.