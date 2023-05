"Petarda" - piszą fani. Od jej kreacji trudno oderwać wzrok

Wyjątkowe okoliczności wymagały wyjątkowej kreacji

Nie ma wątpliwości, że Patrycja Markowska to neohippiska, która najlepiej czuje się w kapeluszu na głowie, jeansowych dzwonach, narzutce w kwiaty i kowbojkach. Ale jej zamiłowanie do lat 70. i stylu dzieci kwiatów nie wyklucza eleganckich stylizacji, po które gwiazda od czasu do czasu sięga "wieczorową porą".