Sneakersy odchodzą do lamusa? Włożyła najmodniejsze buty

Białe trampki — klasyka zawsze w modzie

Niskie trampki w białym kolorze to uniwersalny model, który zawsze pozostaje na topie. Białe trampki ciągle cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim — można je nosić na wiele sposobów. Idealnie sprawdzają się na co dzień, pasują do bardziej casualowych stylizacji do pracy, ale możesz iść w nich na randkę czy na imprezę. Niezależnie od okazji, ten model zawsze wygląda dobrze.